Старший тренер вратарей академии «Зенита» скончался от инсульта в возрасте 57 лет

Старший тренер вратарей академии «Зенита» Андрей Михайлов скончался от инсульта в возрасте 57 лет.

«Зенит» выражает соболезнования родным и близким Андрея Михайлова. Воспитанник школы «Смена» и старший тренер вратарей «Газпром»-Академии скончался от инсульта 20 февраля на 58-м году жизни.

Андрей Николаевич помог воспитать не одно поколение вратарей, выступающих в ведущих лигах страны и зарубежья. Андрей Николаевич Михайлов запомнится всем, кто его знал, как большой профессионал, преданный своему делу, как открытый, позитивный и прекрасный человек, умеющий принимать решения, рисковать и всегда идти только вперёд.

Футбольный клуб «Зенит» и «Газпром»-Академия приносят искренние соболезнования родным и близким Андрея Николаевича Михайлова», — сообщает пресс-служба академии.