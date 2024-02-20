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Старший тренер вратарей академии «Зенита» скончался от инсульта в возрасте 57 лет

Старший тренер вратарей академии «Зенита» скончался от инсульта в возрасте 57 лет
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Старший тренер вратарей академии «Зенита» Андрей Михайлов скончался от инсульта в возрасте 57 лет.

«Зенит» выражает соболезнования родным и близким Андрея Михайлова. Воспитанник школы «Смена» и старший тренер вратарей «Газпром»-Академии скончался от инсульта 20 февраля на 58-м году жизни.

Андрей Николаевич помог воспитать не одно поколение вратарей, выступающих в ведущих лигах страны и зарубежья. Андрей Николаевич Михайлов запомнится всем, кто его знал, как большой профессионал, преданный своему делу, как открытый, позитивный и прекрасный человек, умеющий принимать решения, рисковать и всегда идти только вперёд.

Футбольный клуб «Зенит» и «Газпром»-Академия приносят искренние соболезнования родным и близким Андрея Николаевича Михайлова», — сообщает пресс-служба академии.

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