Никимбаев — об игроках на Кубке Азии: не увидел никого, кто прямо засверкал

Член оргкомитета Кубка Азии — 2023 Алишер Никимбаев ответил на вопрос о том, кто из игроков сумел показать себя во время прошедшего в Катаре турнира и обратить на себя внимание скаутов ведущих клубов.

«Я не верю в эти сказки, что скауты смотрят на большие турниры национальных сборных. Я примерно знаю скаутскую работу — они отслеживают игроков с гораздо более ранних соревнований уровня молодёжных чемпионатов мира.

Может, кто-то только в цене прибавит, но я не увидел никого, кто прямо засверкал бы. На таком уровне сложно ждать, что кто-то раскроется с другой стороны. Многие игроки до начала турнира не торопятся подписывать контракт, потому что после Кубка Азии можно будет просить лучшие условия.

Скауты приезжают на чемпионат мира, чтобы посмотреть на маленькие сборные, которые не всегда туда попадают. Серьёзные клубы, если хотят подписать игрока, не ждут больших турниров, потому что есть риск, что после них придётся переплачивать», — приводит слова Никимбаева Metaratings.

Кубок Азии проходил в Катаре в период с 12 января по 10 февраля 2024 года. Чемпионом стала сборная Катара, обыгравшая в финале Иорданию (3:0). Бронзовые награды получили сборные Ирана и Южной Кореи. Напомним, сборная Катара ранее завоевала этот трофей на турнире 2019 года, который проходил в Объединённых Арабских Эмиратах. Наибольшее количество побед в Кубке Азии в активе сборной Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.