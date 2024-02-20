Футболист из Англии забил мяч с центра поля на третьей секунде матча

Футболист «Кройдона» Райан Холл забил мяч с центра поля сразу после стартового свистка.

По информации пресс-службы клуба, Холл забил гол через 2,31 секунды после стартового свистка главного судьи. «Кройдон» уже обратился в Книгу рекордов Гиннесса для утверждения рекорда.

«Кройдон» был основан в 1953 году. До 2006-го команда играла в Истмийской лиге, но потеряла своё место в рамках реструктуризации футбола вне лиги в 2006 году. Теперь клуб выступает в Восточной лиге Южных округов Первого дивизиона.

Их домашним стадионом является «Кройдон Арена» в Южном Норвуде. Его вместимость составляет 15 500 человек, но он может быть расширен до 24 000 за счёт временных посадочных мест.