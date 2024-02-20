Вингер Савио присоединится к «Манчестер Сити» 1 июля — Романо

Вингер «Труа» Савио, выступающий на правах аренды за «Жирону», официально станет игроком «Манчестер Сити» в самом начале летнего трансферного окна. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 19-летний атакующий игрок присоединится к «горожанам» 1 июля. После этого Савио начнёт предсезонную подготовку с новой командой под руководством главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы. Отмечается, что «Манчестер Сити» заплатит за переход футболиста именно французскому «Труа», а не «Жироне».

В нынешнем сезоне Савио провёл за «Жирону» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с «Труа» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.