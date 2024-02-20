Игорь Колыванов рассказал, чем запомнился скончавшийся экс-защитник Германии Бреме

Главный тренер Игорь Колыванов рассказал, чем запомнился скончавшийся бывший защитник Германии Андреас Бреме.

«Помню Андреаса Бреме! Он забил победный мяч в финале чемпионата мира в 1990 году. Андреас был прекрасным левым защитником, который обладал отличным ударом, хорошо исполнял штрафные.

У него были редкие данные; помогал своим партнёрам и в атаке. Скорбим, очень жаль. Он даже не был совсем старым — всего 63 года», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Бреме дебютировал в составе сборной Германии 15 февраля 1984 года. За немецкую национальную команду футболист провёл 86 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами. Бреме забил победный гол немецкой национальной команды в финале чемпионата мира 1990 года с Аргентиной (1:0).