Игорь Дивеев прокомментировал разгромную победу ЦСКА в матче с «Химками»

Центральный защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал победу своей команды над «Химками» в товарищеском матче. Армейцы одержали разгромную победу со счётом 3:0. Дубль оформил нападающий Фёдор Чалов, а ещё один гол – в активе чилийца Виктора Давилы.

«Хорошая игра была, хороший соперник. Мы контролировали мяч, много разворотов, много атак и моментов. В первом тайме 35 минут доминировали, во втором тайме хорошо смотрелись, забили три мяча. В концовочке началась игра на переходах, поймали азарт, когда хочется забить ещё, бежали вперёд. Хороший соперник, спасибо «Химкам», — сказал Дивеев в эфире «Матч ТВ».

После завершения первой части чемпионата России ЦСКА набрал 28 очков и на данный момент занимает восьмое место. В свою очередь, «Химки» после 20 туров Первой лиги заработали 36 очков и располагаются на второй строчке, отставая от лидирующего махачкалинского «Динамо» на одно очко.