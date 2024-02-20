Новичок ЦСКА Айссауи высказался о своём переходе в команду

Новичок московского ЦСКА Сид Ахмед Айссауи прокомментировал свой переход в стан армейцев.

«Я был дома, и агент позвонил моему папе. После их разговора я не поверил, что ЦСКА действительно проявляет интерес, но в течение переговоров осознал этот факт и был очень рад.

Знаю, что команда выступала в Лиге чемпионов очень много лет и обыгрывала мадридский «Реал». Когда я был маленьким, я играл в PlayStation и знал про ЦСКА, играл за эту команду. Так что я изучил многое из истории ЦСКА», — приводит слова Айссауи пресс-служба клуба.

Напомним, сегодня, 20 февраля, ЦСКА объявил о трансфере Айссауи. Сумма сделки составила порядка € 250 тыс. Зарплата Сида Ахмеда на новом месте будет ниже, чем у воспитанников ЦСКА, которые тренируются с основной командой армейцев. К тому же Айссауи — первый иностранец, подписавший контракт в рублях без привязки к другим валютам