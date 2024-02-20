Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Атлетико М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Годин возобновил карьеру спустя полгода и подписал контракт с «Поронгосом»

Годин возобновил карьеру спустя полгода и подписал контракт с «Поронгосом»
Аудио-версия:
Комментарии

38-летний центральный защитник Диего Годин возобновил профессиональную карьеру через полгода после её завершения и подписал контракт с «Парангосом». Об этом сообщает пресс-служба уругвайского клуба.

Игрок обороны за свою продолжительную карьеру выступал за такие клубы, как «Серро», «Насьональ», «Вильярреал», мадридский «Атлетико», миланский «Интер», «Кальяри», «Атлетико Минейро» и «Велес».

В «Атлетико» Годин стал лидером команды, завоевав с «матрасниками» золото Примеры в сезоне-2013/2014. Кроме того, в составе «Атлетико» защитник дважды поднимал над головой кубок Лиги Европы и трижды – Суперкубок УЕФА. Два раза уругваец играл в финале Лиги чемпионов. Также в активе Година 159 матчей за сборную Уругвая, в которых он отметился восемью голами и выиграл Кубок Америки — 2011.

Материалы по теме
Симеоне: «Интер» — одна из сильнейших команд Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android