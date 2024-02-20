Годин возобновил карьеру спустя полгода и подписал контракт с «Поронгосом»

38-летний центральный защитник Диего Годин возобновил профессиональную карьеру через полгода после её завершения и подписал контракт с «Парангосом». Об этом сообщает пресс-служба уругвайского клуба.

Игрок обороны за свою продолжительную карьеру выступал за такие клубы, как «Серро», «Насьональ», «Вильярреал», мадридский «Атлетико», миланский «Интер», «Кальяри», «Атлетико Минейро» и «Велес».

В «Атлетико» Годин стал лидером команды, завоевав с «матрасниками» золото Примеры в сезоне-2013/2014. Кроме того, в составе «Атлетико» защитник дважды поднимал над головой кубок Лиги Европы и трижды – Суперкубок УЕФА. Два раза уругваец играл в финале Лиги чемпионов. Также в активе Година 159 матчей за сборную Уругвая, в которых он отметился восемью голами и выиграл Кубок Америки — 2011.