Леви Колвилл — о финале с «Ливерпулем»: покажем, что способны выигрывать трофеи

Защитник «Челси» Леви Колвилл поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Кубка английской лиги, в котором его команда сразится с «Ливерпулем». В нынешнем сезоне команды уже дважды встречались в рамках АПЛ. В первом круге соперники сыграли вничью 1:1, а во втором «Ливерпуль» одержал победу со счётом 4:1.

«Хотим показать, что мы — настоящие победители. Мы та команда, которая способна выигрывать трофеи для такого большого клуба, как «Челси». Это именно то, ради чего мы отправимся на «Уэмбли» в эти выходные», — приводит слова Колвилла журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Встреча «Челси» и «Ливерпуля» состоится в воскресенье, 25 февраля. Команды сыграют на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Начало игры – в 18:00 мск.