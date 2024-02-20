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Леви Колвилл — о финале с «Ливерпулем»: покажем, что способны выигрывать трофеи

Леви Колвилл — о финале с «Ливерпулем»: покажем, что способны выигрывать трофеи
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Защитник «Челси» Леви Колвилл поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Кубка английской лиги, в котором его команда сразится с «Ливерпулем». В нынешнем сезоне команды уже дважды встречались в рамках АПЛ. В первом круге соперники сыграли вничью 1:1, а во втором «Ливерпуль» одержал победу со счётом 4:1.

Англия - Кубок лиги . Финал
25 февраля 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хотим показать, что мы — настоящие победители. Мы та команда, которая способна выигрывать трофеи для такого большого клуба, как «Челси». Это именно то, ради чего мы отправимся на «Уэмбли» в эти выходные», — приводит слова Колвилла журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Встреча «Челси» и «Ливерпуля» состоится в воскресенье, 25 февраля. Команды сыграют на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Начало игры – в 18:00 мск.

Турнирная сетка Кубка английской лиги - 2023/2024
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