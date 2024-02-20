Экс-игрок ЦСКА Думбия выложил видео в футболке армейской команды

Бывший нападающий московского ЦСКА Сейду Думбия выложил видео в футболке армейской команды. Отметим, что рядом с Сейду находился другой экс-форвард красно-синих Ласина Траоре.

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Думбия перешёл в ЦСКА летом 2010 года из швейцарского «Янг Бойз», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 11 млн. В январе 2015 года форвард перешёл в «Рому» за € 14,4 млн, однако летом того же года ивуариец отправился в аренду на полгода в стан армейцев. В общей сложности Думбия сыграл за красно-синих 150 матчей, в которых отметился 95 забитыми мячами и 36 голевыми передачами.

Траоре перебрался в ЦСКА на правах аренды летом 2016 года из «Монако». За полгода Ласина сыграл за москвичей 21 матч, в которых забил шесть мячей и отдал один ассист. Кроме того, ивуариец стал первым футболистом, который отметился голом на домашнем стадионе ЦСКА «ВЭБ Арена».