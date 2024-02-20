Игрок «Локомотива» Ненахов — о сборах: некоторые люди уже начинают подбешивать

Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов рассказал о психологических сложностях нахождения на учебно-тренировочных сборах, а также оценил готовность команды к возобновлению сезона.

«Психологически проводить столько времени на сборах тяжело, на самом деле. С одними и теми же людьми, некоторые начинают подбешивать (смеётся). Ну а так ничего страшного. В плане физики, думаю, все прибавили. Считаю, что мы добавили даже по сравнению с теми сборами, которые у нас были летом. Думаю, мы себя покажем», — приводит слова Ненахова официальный сайт железнодорожников.

Напомним, «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (38). В следующем матче внутреннего первенства красно-зелёные встретятся с московским «Динамо».