«Фулхэм» готов расстаться с Пальиньей за € 70 млн

Полузащитник «Фулхэма» Жоау Пальинья может перейти в топ-клуб в предстоящее летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «дачники» готовы расстаться со своим хавбеком не менее чем за € 70 млн. Отмечается, что наибольшую заинтересованность в услугах португальского футболиста проявляют «Бавария», «Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Арсенал».

Пальинья выступает за «Фулхэм» с 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «дачников» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн. Ранее сообщалось о предметном интересе к Пальинье со стороны «Баварии».