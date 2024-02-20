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«Локомотив» объявил об уходе Рыбчинского в «Балтику»

«Локомотив» объявил об уходе Рыбчинского в «Балтику»
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Пресс-служба «Локомотива» в своём телеграм-канале объявила о переходе полузащитника Дмитрия Рыбчинского в калининградскую «Балтику». Футболист перешёл в новый клуб на правах аренды до конца сезона.

25-летний Дмитрий Рыбчинский является воспитанником академии красно-зелёных. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 13 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей. Ранее тренерский штаб железнодорожников не взял Дмитрия на зимние учебно-тренировочные сборы.

В составе железнодорожников Рыбчинский стал двукратным обладателем Кубка России и один раз выиграл Суперкубок страны.

Напомним, калининградская «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Игнашевича набрала 13 очков за 18 матчей.

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