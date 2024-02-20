Игрок «Байера» Фримпонг: было бы здорово перейти в «Ливерпуль», это великий клуб

Защитник леверкузенского «Байера» Жереми Фримпонг высказался о своём возможном переходе в английский «Ливерпуль».

«Это великий клуб, с историей. Было бы здорово однажды перейти в «Ливерпуль». Кто знает, что случится в будущем», — приводит слова Фримпонг Liverpool Echo.

Фримпонг выступает за «Байер» с 2021 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за леверкузенцев 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с его нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

Напомним ранее сообщалось об интересе со стороны «Ливерпуля» сразу к двум игрокам «Байера»: Жонатану Та и Флориану Вирцу.