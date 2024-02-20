«Роналдо совершит невероятные вещи». Агент форварда «Ростова» — о второй части сезона РПЛ

Футбольный агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы нападающего «Ростова» Роналдо, рассказал об адаптации игрока в российском клубе, а также поделился ожиданиями от игры форварда в РПЛ.

«Роналдо великолепно чувствует себя в «Ростове», он реально счастлив в новой команде. Что касается прогнозов по его результативности, то говорить об этом преждевременно. Но что я точно могу сказать — Роналдо совершит невероятные вещи во второй части сезона. Ожидания от его игры очень велики», — приводит слова Гранхи «РБ Спорт».

Напомним, «Ростов» объявил о переходе Роналдо 12 января. 23-летний Роналдо является воспитанником «Сан-Каэтано». Последние полтора года он выступал за болгарский «Левски». В нынешнем сезоне бразильский нападающий провёл 25 матчей, в которых забил семь мячей и оформил одну голевую передачу.

«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Валерия Карпина набрала 21 очко за 18 матчей. Лидирует «Краснодар», у которого 38 очков. В 19-м туре «Ростов» встретится с «Крыльями Советов» в начале марта.