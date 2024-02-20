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Экс-игрок «Зенита» Алберто входит в топ-5 игроков до 23 лет с наибольшим количеством голов

Экс-игрок «Зенита» Алберто входит в топ-5 игроков до 23 лет с наибольшим количеством голов
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Бывший нападающий «Зенита», а ныне игрок «Коринтианса» Юри Алберто входит в топ-5 игроков до 23 лет с наибольшим количеством голов. Бразилец забил 70 мячей, сообщает Sofascore.

Фото: Sofascore

Лидером по этому показателю является форвард английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд с 228 мячами. Далее располагаются игрок мадридского «Реала» Винисиус Жуниор с 90 голами и полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден с 75 мячами, а замыкает топ-5 рейтинга Родриго из «Реала» с 69 голами.

22-летний бразильский нападающий в прошлом сезоне провёл за «Коринтианс» 63 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 забитыми мячами и девятью голевыми передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 15 млн.

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