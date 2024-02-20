Тухель намерен как можно скорее исправить ситуацию в «Баварии» — Скира

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель намерен наладить положительные результаты своей команды в ближайших играх. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, наставник не собирается уходить в отставку. Немецкий специалист уверен, что ему по силам прервать трёхматчевую проигрышную серию мюнхенцев. Тухель планирует победить в ближайших матчах с «Лейпцигом», «Фрайбургом» и «Лацио». Отмечается, что руководство «Баварии» недовольно работой 50-летнего немца, но даст ему последний шанс, так как на данный момент ему нет подходящей замены.

Тухель возглавляет «Баварию» с марта прошлого года. Тогда немецкий специалист неожиданно сменил на этом посту соотечественника, Юлиана Нагельсмана. Тухель выиграл с мюнхенцами Бундеслигу в сезоне-2022/2023.

После 21 тура немецкой Бундеслиги «Бавария» набрала 50 очков и занимает второе место. Отставание мюнхенцев от лидирующего «Байера» составляет восемь очков.