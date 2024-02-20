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Гризманн – о возможном переходе Мбаппе: я буду счастлив сыграть против него в дерби

Гризманн – о возможном переходе Мбаппе: я буду счастлив сыграть против него в дерби
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Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн высказался о возможном переходе форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».

«Мбаппе будет хорошо принят в Испании, и я буду счастлив сыграть против него в дерби», — приводит слова Мбаппе аккаунт Universal Madrid в соцсети Х (ранее Twitter).

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, Мбаппе ещё не подписал контракт со «сливочными». Официальное заявление о переходе Мбаппе в мадридский клуб станет возможным лишь в случае, когда станет точно известно, что «ПСЖ» и «Реал» не встретятся друг с другом в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 25-летний футболист выиграл с парижанами 13 трофеев. В этом сезоне форвард провёл 31 матч во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

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