«Реал» сохранил 50% прав на Кубо после продления контракта японца с «Сосьедадом» — Relevo

В новом контракте японского полузащитника Такефусы Кубо с «Реалом Сосьедад» остался пункт о выкупе игрока за € 60 млн, сообщает Relevo. Отмечается, что мадридский «Реал» всё ещё сохраняет за собой 50% прав на будущую продажу футболиста, поэтому покупка японца обойдётся ему вдвое дешевле, чем остальным клубам.

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Напомним, японский футболист принадлежал «Королевскому клубу» с 2019-го года. В июле 2022-го года «Реал Сосьедад» приобрёл футболиста за € 6,5 млн. Новое соглашение Такефусы с клубом из Сан-Себастьяна рассчитано до 2029 года.

В нынешнем сезоне японский универсальный футболист линии атаки провёл 20 матчей в чемпионате Испании, забил семь голов и сделал три результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кубо в € 60 млн.