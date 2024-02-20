Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Атлетико М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Айссауи рассказал, почему игрок отказал другим клубам ради ЦСКА

Агент Айссауи рассказал, почему игрок отказал другим клубам ради ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Анисс Беншабан, который представляет интересы полузащитника московского ЦСКА Сида Ахмеда Айссауи, рассказал, почему футболист выбрал именно армейский клуб.

«Это были просто эмоции. Сид Ахмед был соблазнён проектом ЦСКА. Мы отказали другим клубам, проявлявшим интерес, потому что ЦСКА показал, что действительно хочет подписать его, и был терпелив, зная, что алжирский клуб не хотел легко отпускать его», — приводит слова Беншабана Sport24.

Напомним, сегодня, 20 февраля, ЦСКА объявил о трансфере Айссауи. Сумма сделки составила порядка € 250 тыс. Зарплата Сида Ахмеда на новом месте будет ниже, чем у воспитанников ЦСКА, которые тренируются с основной командой армейцев. К тому же Айссауи — первый иностранец, подписавший контракт в рублях без привязки к другим валютам.

Материалы по теме
Новичок ЦСКА Айссауи высказался о своём переходе в команду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android