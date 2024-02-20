Агент Айссауи рассказал, почему игрок отказал другим клубам ради ЦСКА

Футбольный агент Анисс Беншабан, который представляет интересы полузащитника московского ЦСКА Сида Ахмеда Айссауи, рассказал, почему футболист выбрал именно армейский клуб.

«Это были просто эмоции. Сид Ахмед был соблазнён проектом ЦСКА. Мы отказали другим клубам, проявлявшим интерес, потому что ЦСКА показал, что действительно хочет подписать его, и был терпелив, зная, что алжирский клуб не хотел легко отпускать его», — приводит слова Беншабана Sport24.

Напомним, сегодня, 20 февраля, ЦСКА объявил о трансфере Айссауи. Сумма сделки составила порядка € 250 тыс. Зарплата Сида Ахмеда на новом месте будет ниже, чем у воспитанников ЦСКА, которые тренируются с основной командой армейцев. К тому же Айссауи — первый иностранец, подписавший контракт в рублях без привязки к другим валютам.