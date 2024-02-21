Личка: у «Динамо» уже 16-17 игроков, которые хоть завтра могут провести официальную игру

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал об уровне готовности команды к возобновлению сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Для меня большой плюс, что зимой почти никто из команды не ушёл, и она продолжает сыгрываться. У нас уже 16-17 игроков, которые хоть завтра могут выйти на поле и провести официальную игру. Мы видим повышение конкуренции.

Тот же Тюкавин возможно так бы не работал, если бы не имел в конкурентах Смолова, который в любой момент может забрать его место. Понятно, что не все будут играть, потому что на поле только 11 мест. Мы должны быть единым целым, и все должны быть готовы в любой момент выйти и помочь команде», — сказал Личка во время трансляции на Twitch-канале клуба.

Напомним, на данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые набрали 32 очка за 18 туров. Отставание москвичей от лидирующего «Краснодара» составляет шесть очков. В первом матче после возобновления чемпионата бело-голубые сыграют с московским «Локомотивом».