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Вагнер Лав назвал свой самый важный гол за ЦСКА

Вагнер Лав назвал свой самый важный гол за ЦСКА
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Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав назвал свой самый важный гол в футболке московского клуба.

«Самый важный гол за ЦСКА? В финале Кубка УЕФА», — сказал Вагнер Лав в выпуске YouTube-канала Nobel.

18 мая 2005 года ЦСКА первым из российских клубов завоевал Кубок УЕФА, переиграв в финале португальский «Спортинг» со счётом 3:1.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. В составе красно-синих Лав трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок страны, Суперкубок и Кубок УЕФА. Бразильский форвард провёл в чемпионате России 169 матчей, забив в них 85 голов и сделал 38 результативных передач. Также Вагнер занимает вторую строчку в списке лучших бомбардиров армейцев за всю историю со 124 голами. Уступает он лишь Григорию Федотову (137 голов).

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