Вагнер Лав рассказал о своём лучшем матче в составе ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав назвал свой лучший матч в составе московского клуба.

«Самый классный матч в ЦСКА? Со „Спартаком“ в 2008-м, когда я забил три мяча. Это была сама по себе невероятная игра, а для меня вдвойне невероятна. Да, такую игру и правда не забыть. Мы победили 5:1, я оформил хет-трик, а болельщики „Спартака“ устроили протест на трибунах. Ничего подобного я раньше не видел. Они повернулись спиной к полю — необычный способ выразить недовольство», — сказал Вагнер Лав в выпуске YouTube-канала Nobel.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. В составе красно-синих Лав трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок страны, Суперкубок и Кубок УЕФА. Вагнер занимает вторую строчку в списке лучших бомбардиров армейцев за всю историю со 124 голами. Уступает он лишь Григорию Федотову (137 голов).