Хави ответил на вопрос о фаворите в матче 1/8 финала ЛЧ между «Барселоной» и «Наполи»

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос о фаворите матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи»

«Если мы пройдём в четвертьфинал, это будет момент истины. Пройти дальше — наша цель. Завтра мы должны соревноваться и получать удовольствие. Возможно, Лига чемпионов — это незаконченное дело клуба в последние годы, посмотрим, сможем ли мы хорошо выступить.

Фавориты? 50 на 50. Это не лучший сезон «Наполи», но и мы выступаем неровно. Сколько бы мы ни говорили здесь, сегодня мы должны говорить на поле, время пришло», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Матч между командами состоится сегодня, 21 февраля. Стартовый свисток на стадионе «Диего Армандо Марадона» прозвучит в 23:00 по мск. Ответная встреча пройдёт 12 марта.

Клопп и Хави: зачем, почему и как же так?! ХиТ#170