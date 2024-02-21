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Хави ответил на вопрос о фаворите в матче 1/8 финала ЛЧ между «Барселоной» и «Наполи»

Хави ответил на вопрос о фаворите в матче 1/8 финала ЛЧ между «Барселоной» и «Наполи»
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Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос о фаворите матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи»

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Наполи
Неаполь, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если мы пройдём в четвертьфинал, это будет момент истины. Пройти дальше — наша цель. Завтра мы должны соревноваться и получать удовольствие. Возможно, Лига чемпионов — это незаконченное дело клуба в последние годы, посмотрим, сможем ли мы хорошо выступить.

Фавориты? 50 на 50. Это не лучший сезон «Наполи», но и мы выступаем неровно. Сколько бы мы ни говорили здесь, сегодня мы должны говорить на поле, время пришло», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Матч между командами состоится сегодня, 21 февраля. Стартовый свисток на стадионе «Диего Армандо Марадона» прозвучит в 23:00 по мск. Ответная встреча пройдёт 12 марта.

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