Люк де Йонг установил рекорд ПСВ в Лиге чемпионов, опередив ван Нистелроя

20 февраля в Эйндховене (Нидерланды) состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСВ и дортмундской «Боруссией». Игра завершилась вничью со счётом 1:1, на гол гостей в исполнении Дониэлла Малена на 24-й минуте хозяева ответили реализованным пенальти Люка де Йонга на 56-й минуте.

Этот гол стал для нападающего эйндховенцев девятым за карьеру в Лиге чемпионов в составе клуба из Нидерландов, на достижение этого результата ему потребовалось 23 матча. Тем самым Люк де Йонг стал лучшим бомбардиром в Лиге чемпионов в истории ПСВ, опередив Руда ван Нистелроя, на счету которого 8 забитых мячей в 11 матчах.

Помимо девяти забитых голов, в 23 матчах Лиги чемпионов в составе ПСВ Люк де Йонг отметился также двумя результативными передачами.