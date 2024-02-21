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Люк де Йонг установил рекорд ПСВ в Лиге чемпионов, опередив ван Нистелроя

Люк де Йонг установил рекорд ПСВ в Лиге чемпионов, опередив ван Нистелроя
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20 февраля в Эйндховене (Нидерланды) состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСВ и дортмундской «Боруссией». Игра завершилась вничью со счётом 1:1, на гол гостей в исполнении Дониэлла Малена на 24-й минуте хозяева ответили реализованным пенальти Люка де Йонга на 56-й минуте.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
20 февраля 2024, вторник. 23:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
1 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Мален – 24'     1:1 Л. де Йонг – 56'    

Этот гол стал для нападающего эйндховенцев девятым за карьеру в Лиге чемпионов в составе клуба из Нидерландов, на достижение этого результата ему потребовалось 23 матча. Тем самым Люк де Йонг стал лучшим бомбардиром в Лиге чемпионов в истории ПСВ, опередив Руда ван Нистелроя, на счету которого 8 забитых мячей в 11 матчах.

Помимо девяти забитых голов, в 23 матчах Лиги чемпионов в составе ПСВ Люк де Йонг отметился также двумя результативными передачами.

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