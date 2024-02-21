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Вратарь «Зенита» Кержаков: ненавижу игры на сборах. Просто терпеть не могу

Вратарь «Зенита» Кержаков: ненавижу игры на сборах. Просто терпеть не могу
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37-летний голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался о своём отношении к контрольным матчам во время межсезонных тренировочных сборов.

«Я ненавижу игры на сборах. Просто терпеть не могу. Как по мне, ты можешь показать свой максимум, только когда уже лёгкий. А на сборах играешь под нагрузками. Плюс вратари тренируются больше полевых. Чаще делаем упражнения на силу, взрыв. А потом выходим на матчи с гирями на ногах. Я никогда не любил такие истории», — сказал Кержаков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В текущем сезоне Михаил Кержаков сыграл за «Зенит» в 15 матчах во всех турнирах, в том числе в 13 в РПЛ. Вратарь сине-бело-голубых пропустил в этих играх 12 голов, восемь матчей завершив «всухую».

Полное интервью с Михаилом Кержаковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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