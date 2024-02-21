Новый главный тренер «Марселя»: не могу дождаться, когда начну работать с этой командой

Новый главный тренер французского «Марселя» Жан-Луи Гассе прокомментировал своё назначение на эту должность.

«Для меня огромная честь присоединиться к этому легендарному клубу, марсельскому «Олимпику». Я не могу дождаться, когда начну работать с этой командой, чтобы подготовиться к предстоящим матчам и выложиться по максимуму», — передаёт слова Гассе пресс-служба «Марселя».

Ранее официальный сайт «Марселя» объявил, что новым главным тренером провансальцев стал 70-летний французский специалист Жан-Луи Гассе, до этого возглавлявший национальную команду Кот-д’Ивуара. 20 февраля стало известно, что клуб покинул прежний главный тренер — 46-летний итальянец Дженнаро Гаттузо. Под руководством Гаттузо, возглавившего «Марсель» в сентябре 2023 года, провансальцы провели 24 матча, в которых одержали девять побед, восемь раз сыграли вничью и потерпели семь поражений.