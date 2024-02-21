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«Порту» — «Арсенал»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть

«Порту» — «Арсенал»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть
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В матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся португальский «Порту» и английский «Арсенал». Команды будут играть на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сердаром Гёзюбююком (Нидерланды). Начало игры — в 23:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
21 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее команды встречались в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2009/2010. Тогда в 1/8 финала дальше прошёл «Арсенал». В первой встрече «Порту» победил дома со счётом 2:1, но на выезде проиграл — 0:5.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 12 марта в Лондоне (Англия). Начало игры — в 23:00 по московскому времени.

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