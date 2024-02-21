«Порту» — «Арсенал»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся португальский «Порту» и английский «Арсенал». Команды будут играть на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сердаром Гёзюбююком (Нидерланды). Начало игры — в 23:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее команды встречались в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2009/2010. Тогда в 1/8 финала дальше прошёл «Арсенал». В первой встрече «Порту» победил дома со счётом 2:1, но на выезде проиграл — 0:5.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 12 марта в Лондоне (Англия). Начало игры — в 23:00 по московскому времени.