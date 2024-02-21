«Что за шутка с пенальти опять?!» Хуммельс раскритиковал судейство матчей «Боруссии» в ЛЧ

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс раскритиковал судейство в матчах Лиги чемпионов из-за частых пенальти в ворота «шмелей».

«Что за шутка с пенальти против нас. Опять! Я не могу поверить, что с помощью VAR можно принимать такие решения, как сегодня [в матче с ПСВ], в матчах с „Челси“ [в прошлой ЛЧ] и „ПСЖ“ [на групповом этапе этой ЛЧ]», — приводит слова Хуммельса журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Напомним, накануне состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались нидерландский ПСВ и немецкая «Боруссия» Дортмунд. Команды играли на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды). В качестве главного арбитра встречи выступал Срджан Йованович (Сербия). Команды не выявили победителя — 1:1. Нидерландцы спаслись от поражения благодаря голу с пенальти. Ответный матч ПСВ и «Боруссии» состоится в среду, 13 марта. Начало игры — в 23:00 мск.