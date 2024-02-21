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Представители УЕФА возобновили визиты в академию РФС

Представители УЕФА возобновили визиты в академию РФС
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Руководитель академии Российского футбольного союза (РФС) Ирина Баранова рассказала, что представители УЕФА возобновили посещение учебных занятий по подготовке тренеров в России.

«Кстати, возобновились очные визиты коллег из УЕФА. На прошлой неделе у нас как раз был «оценщик», назовём так. Коллега к нам приезжал и полностью все три очных дня находился с группой и слушателями. Планирует в апреле к нам снова приехать», — приводит слова Барановой «Матч ТВ».

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Напомним, в марте запланированы товарищеские матчи сборной России с национальными командами Сербии и Парагвая. Обе игры пройдут в Москве.

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