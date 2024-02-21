Личка рассказал, в чём «Динамо» стало сильнее под его руководством

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, в каких аспектах московская команда стала сильнее под его руководством. Специалист отметил ментальный прогресс футболистов «Динамо», а также улучшение баланса в игре бело-голубых. Личка подчеркнул, что сейчас команда старается увеличивать интенсивность, чтобы даже в концовке матча футболисты могли совершать быстрые забеги.

«В последние два месяца чемпионата команда стала сильнее ментально, более уверенной. Когда что-то на поле шло не так, мы знали, что можем исправить ошибки. Также улучшился баланс в игре, ведь в начале сезона после потери мяча не все дорабатывали назад. Мы должны работать как одна команда как в защите, так и в нападении, быстрее реагировать на потерю мяча. И вчера [в товарищеском матче с «Крыльями Советов» (5:1)] команда это показала. Стараемся увеличивать интенсивность. Стремимся к тому, чтобы даже на 80-й минуте футболисты могли совершать спринты», — приводит слова Марцела Лички официальный сайт «Динамо».

Напомним, на момент зимнего перерыва в сезоне «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Лидер чемпионата — «Краснодар». Действующий чемпион, «Зенит», на второй строчке в таблице.