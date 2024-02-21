Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Наполи — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Торпедо» объявило об уходе хавбека Алексея Усанова

«Торпедо» объявило об уходе хавбека Алексея Усанова
Комментарии

Московское «Торпедо» объявило об уходе российского полузащитника Алексея Усманова. Контракт с игроком был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Усманов — воспитанник системы «Динамо», к «Торпедо» футболист присоединился в 2022 году. В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник провёл семь матчей во всех турнирах, не записав на свой счёт результативных действий. Контракт игрока с «Торпедо» был рассчитан до лета 2024-го. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Алексея в € 200 тысяч.

Отметим, что «Торпедо» после 20 туров Мелбет Первой лиги нынешнего сезона занимает восьмое место в турнирной таблице. Автозаводцы набрали 27 очков. В следующем матче внутреннего первенства чёрно-белые сыграют с «Енисеем» на выезде.

Материалы по теме
Тихонов рассказал, чем Первая лига отличается от РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android