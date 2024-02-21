«Торпедо» объявило об уходе хавбека Алексея Усанова

Московское «Торпедо» объявило об уходе российского полузащитника Алексея Усманова. Контракт с игроком был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Усманов — воспитанник системы «Динамо», к «Торпедо» футболист присоединился в 2022 году. В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник провёл семь матчей во всех турнирах, не записав на свой счёт результативных действий. Контракт игрока с «Торпедо» был рассчитан до лета 2024-го. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Алексея в € 200 тысяч.

Отметим, что «Торпедо» после 20 туров Мелбет Первой лиги нынешнего сезона занимает восьмое место в турнирной таблице. Автозаводцы набрали 27 очков. В следующем матче внутреннего первенства чёрно-белые сыграют с «Енисеем» на выезде.