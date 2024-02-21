Михаил Кержаков: не сказал бы, что в «Зените» нужен лидер. Это не клуб первого дивизиона

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков ответил на вопрос, ощущал ли себя когда-либо лидером в какой-либо из команд.

«Мой характер иной. Считаю, что лидер в командном виде спорта — это тот, кто не только может что-то сказать в раздевалке, но и будет доносить мысли команды до руководства, тренерского штаба. Это такой батя-комбат. Должен следить, чтобы у всех игроков всё было нормально. Человек-проводник. Я этого никогда не хотел. Вратарская позиция и так требует фокуса. По мере возможностей я могу донести просьбы ребят, но нельзя сказать, что я лидер и решаю всё.

О ком я думаю при слове лидер? О Гарике Денисове. Первым вспоминается. Руслан Анджинджал в «Волге». В «Анжи» таких было несколько — я, Илюха Максимов.

Есть ли такой в «Зените»? Я не могу сказать, что он здесь нужен. В «Зените» нет бытовых проблем, атмосфера рабочая. Это не клуб первого дивизиона. Так что здесь лидер не так необходим», — сказал Кержаков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.