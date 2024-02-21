Лесовой: в РПЛ даже на дерби — театр по сравнению с тем, что творится в Израиле

Российский нападающий «Маккаби» Хайфа Даниил Лесовой сравнил Российскую Премьер-Лигу и чемпионат Израиля.

«Я думал, что разница по сравнению с РПЛ большая, но это оказалось не так. Уровень сопоставим, много квалифицированных футболистов, разве что в Израиле чуть меньше тактики, плотности в защите. А мой новый клуб «Маккаби», думаю, в России точно шёл бы в пятёрке. Да и выход в весеннюю часть Лиги конференций, победа в первом матче над бельгийским «Гентом» подтверждает эту мысль. Если же говорить об атмосфере, то она тут сумасшедшая. Космос! Я такого ещё не видел.

В РПЛ даже на дерби — театр по сравнению с тем, что творится в Израиле. Это не в обиду российским болельщикам, просто менталитет другой. Здесь уже за 50 минут до начала матча стадион полон, все поют. Мы играли с «Бейтаром» Гриши Морозова, до Иерусалима полтора часа езды — только наших фанатов «Маккаби» приехало восемь тысяч! Когда на поле, то не замечаешь ничего вокруг, но на скамейке у меня мурашки по коже бежали», — приводят слова Лесового «Известия».

«Динамо» сообщило о переходе 26-летнего Даниила Лесового на правах аренды в «Маккаби» Хайфа 2 февраля. Отмечалось, что арендное соглашение рассчитано до завершения сезона-2023/2024 и подразумевает право выкупа прав на футболиста. Даниил Лесовой в текущем сезоне провёл за «Динамо» 13 матчей и оформил одну голевую передачу.