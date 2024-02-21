Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Наполи — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

М. Кержаков: «Зенит», наверное, может предложить контракт. А я — ответить: «Устал и ухожу»

М. Кержаков: «Зенит», наверное, может предложить контракт. А я — ответить: «Устал и ухожу»
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о возможной пролонгации контракта с сине-бело-голубыми. Он отметил, что может отказаться от нового контракта, если «Зенит» сделает ему предложение.

«Тут дело не в контракте, который могут предложить или нет. А в моём ощущении, хочу ли я дальше продолжать. Я понимаю, что конец близок. Очень близок. И уже больше думаю о жизни после футбола. Весной приму итоговое решение. Зависит ли это от моего игрового времени на поле? Это уже не главный показатель. Тем более болельщики наверняка подумают: «Только не это!»

Сейчас у меня нет честного и точного ответа. Клуб может предложить продление? Наверное, может. А я могу ответить: «Я устал и ухожу», — сказал Кержаков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Материалы по теме
«Я уйду без шума. Будто меня не было». Душевное интервью с вратарём «Зенита» Кержаковым
Эксклюзив
«Я уйду без шума. Будто меня не было». Душевное интервью с вратарём «Зенита» Кержаковым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android