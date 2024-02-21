Умар Сако: Карпин смог бы работать в «Барселоне», почему нет?

Защитник «Ростова» Умар Сако высказался о главном тренере жёлто-синих Валерии Карпине. По словам Сако, наставник дончан мог бы попробовать свои силы в «Барселоне».

«Смог бы Карпин работать в Испании? Да. У него есть потенциал. В каких клубах? В «Атлетико» Мадрид, «Атлетике» Бильбао или, например, в «Барселоне» – почему нет? В футболе всё возможно. На какого европейского тренера похож Карпин? На Хави – мне кажется, у них есть общие черты», — приводит слова Сако издание «РБ Спорт».

Напомним, о переходе Сако «Ростов» объявил в конце января. 27-летний игрок присоединился к российскому клубу на правах аренды. Умару 27 лет, он выступал за футбольный клуб «Арда» с 2022 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость ивуарийского защитника в € 600 тысяч. «Ростов» ушёл на зимний перерыв в сезоне-2023/2024 на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Валерия Карпина набрали 21 очко за 18 проведённых игр. В следующем матче внутреннего первенства жёлто-синие сыграют с «Крыльями Советов» на домашней арене.