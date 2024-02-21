Бенхамин Гарре прибудет в расположение «Крыльев Советов» 25 февраля

Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре прибудет в расположение самарского клуба в воскресенье, 25 февраля. Об этом сообщила пресс-служба «Крыльев Советов».

Отмечается, что аргентинский футболист присоединится к команде на сборе в Турции, где продолжит подготовку к возобновлению чемпионата. Ранее нападающий был травмирован.

23-летний Бенхамин Гарре выступает за «Крылья Советов» с января 2023 года. Контракт игрока с самарским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 8 млн. Ранее сообщалось об интересе к Бенхамину Гарре со стороны санкт-петербургского «Зенита», а также итальянских «Лацио» и «Удинезе».