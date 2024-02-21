Вратарь «Зенита» Кержаков: сигары люблю покурить. Иногда хочется чуть отравиться

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков признался, что любит курить сигары. В то же время футболист «Зенита» отметил, что курит их не каждый день, а один раз в несколько недель.

«Сигары? Да, их люблю покурить. Не каждый день, конечно. Хотя в месте, где покупаю, рассказывают, что приходят люди и курят их на завтрак, обед и ужин. Я — раз в пару недель могу. Просто иногда хочется чуть отравиться», — сказал Михаил Кержаков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, в интервью Кержаков также заявлял, что может отказаться от продления контракта с «Зенитом», если получит такое предложение. В нынешнем сезоне голкипер провёл за сине-бело-голубых 15 матчей во всех турнирах и пропустил 12 голов.