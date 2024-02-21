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«Спартак» — «Астана»: текстовая онлайн-трансляция контрольного матча начнётся в 16:00

«Спартак» — «Астана»: текстовая онлайн-трансляция контрольного матча начнётся в 16:00
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В контрольном матче встретятся московский «Спартак» и казахстанская «Астана». Команды будут играть на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ). Начало матча — в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
21 февраля 2024, среда. 16:00 МСК
Спартак
Москва, Россия
Не начался
Астана
Астана, Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее «Спартак» в контрольном матче разгромил киргизский клуб «Абдыш-Ата» со счётом 4:0. В составе красно-белых отличились Даниил Денисов, Леон Классен (дважды) и Манфред Угальде. «Астана», в свою очередь, 17 февраля уступила «Ростову» — 0:1.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Гильермо Абаскаля набрала 30 очков за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков.

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