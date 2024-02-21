«Спартак» — «Астана»: текстовая онлайн-трансляция контрольного матча начнётся в 16:00

В контрольном матче встретятся московский «Спартак» и казахстанская «Астана». Команды будут играть на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ). Начало матча — в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее «Спартак» в контрольном матче разгромил киргизский клуб «Абдыш-Ата» со счётом 4:0. В составе красно-белых отличились Даниил Денисов, Леон Классен (дважды) и Манфред Угальде. «Астана», в свою очередь, 17 февраля уступила «Ростову» — 0:1.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Гильермо Абаскаля набрала 30 очков за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков.