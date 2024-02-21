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Михаил Кержаков признался, что ему не нравилось быть капитаном «Зенита»

Михаил Кержаков признался, что ему не нравилось быть капитаном «Зенита»
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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков признался, что ему не нравилось быть капитаном сине-бело-голубых. По его мнению, голкиперу тяжело быть капитаном, так как он не может перемещаться по всему полю.

«Мне не нравилось быть капитаном. Считаю, он должен быть как можно чаще в игре. А вратарю в этом плане тяжелее. И, как по мне, это расфокус. Я не побегу на другую половину поля общаться. Это просто бесполезная трата сил. Акинфеева можно выносить за скобки всего. Я про остальных», — сказал Кержаков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, в интервью Кержаков также заявлял, что может отказаться от продления контракта с «Зенитом», если получит такое предложение. В нынешнем сезоне голкипер провёл за сине-бело-голубых 15 матчей во всех турнирах и пропустил 12 голов.

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