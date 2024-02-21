Деменко: если «Краснодар» не усилится, бороться за чемпионство будет сложно

Бывший футболист Максим Деменко высказался о работе «Краснодара» на трансферном рынке.

«Краснодар» ещё не закончил трансферную кампанию. Может, есть какие-то сложности. Думаю, Ивич обозначил руководству, что надо укрепляться, если хотят стать чемпионами. «Зенит» укрепился. «Краснодару» нужны игроки. Не знаю, почему пока не приобретают никого. Скоро возобновляется чемпионат, но посмотрим, время ещё есть. Если «Краснодар» не усилится, бороться за чемпионство будет сложно», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 возглавляет «Краснодар». Команда Владимира Ивича набрала 38 очков за 18 матчей. Второе место занимает «Зенит». Санкт-петербургский клуб заработал 36 очков. На третьей строчке располагается московское «Динамо», у которого 32 очка.