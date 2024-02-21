Горшков: Васютин и Адамов пока не заменили Кержакова в «Зените», но всё может поменяться

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков высказался о вратарской позиции в санкт-петербургском клубе.

«Михаил Кержаков — надёжная опора для «Зенита». Ему пытались найти замену, но он всё ещё в воротах. Сейчас он в хорошей форме, опыт тоже никуда не делся.

Возможно, Васютин и Адамов смогут заменить Михаила, но пока это не удавалось в полной мере. Им давали возможность, но они не стали первым номером. Наверное, Адамов в первую очередь может претендовать на замену Кержакову, но и «Зенит» может обратить свой взор на кого-то ещё», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 36 очков за 18 матчей. Лидирует «Краснодар» (38).