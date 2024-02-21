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Михаил Кержаков: когда подписал новый контракт с «Зенитом», не хотел ездить на тренировки

Михаил Кержаков: когда подписал новый контракт с «Зенитом», не хотел ездить на тренировки
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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался об особенностях своей психологии. По его словам, однажды он хотел завершить карьеру сразу после подписания нового контракта с сине-бело-голубыми.

«Особенность моего психотипа такая: у меня часто могут меняться внутренние ощущения. Два года назад вообще хотел закончить. Помню, подписал новый контракт и просто не хотел ездить на тренировки. Оставить всё это и никогда не видеть футбол. Прошёл месяц, и всё изменилось. Я встал в ворота и понял, что не хочу заканчивать. Так что давай дождёмся весны», — сказал Кержаков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, в интервью Кержаков также заявлял, что может отказаться от продления контракта с «Зенитом», если получит такое предложение. В нынешнем сезоне голкипер провёл за сине-бело-голубых 15 матчей во всех турнирах и пропустил 12 голов.

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