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«Барселона» заработала больше других с продажи спортивной атрибутики в 2023 году

«Барселона» заработала больше других с продажи спортивной атрибутики в 2023 году
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В 2023 году каталонская «Барселона» продала футбольную атрибутику на сумму € 179 млн. Сине-гранатовые заработали на этом больше всех, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на финансовый отчёт УЕФА.

В топ-10 рейтинга самых зарабатывающих клубов на продаже атрибутики оказались «Реал» (второе место, € 155 млн), «Бавария» (третье место, € 147 млн), «Ливерпуль» (€ 132 млн), «Манчестер Юнайтед» (€ 130 млн), «Пари Сен-Жермен» (€ 97 млн), «Арсенал» (€ 89 млн), «Челси» (€ 87 млн), «Ювентус» и «Тоттенхэм» (оба клуба — по € 74 млн).

В прошлом сезоне «Барселона» выиграла чемпионат Испании, а также Суперкубок страны. В Лиге чемпионов сине-гранатовые не смогли преодолеть групповой этап, пропустив вперёд себя «Интер» и «Баварию».

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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