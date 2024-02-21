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Главный тренер ЦСКА Федотов высказался о проблемах команды и работе на сборах

Главный тренер ЦСКА Федотов высказался о проблемах команды и работе на сборах
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о работе на сборах.

«Ребята ещё под нагрузкой. Мы работали над качеством, техникой и функциональной подготовкой. Приходим к общему знаменателю. Есть люди, которые много пропустили, — они получают игровую практику, игровой тонус. Важно, чтобы команда подошла к возобновлению в равном состоянии. К этому всех и подводим.

Осенью нам не хватало баланса — это факт. Мы пропускали достаточно много, часто не хватало профильных защитников. Сейчас Игорь Дивеев встал в строй — уже 90 минут проводит на футбольном поле. Футбол заключается в балансе. И этот баланс нужно приобретать, чтобы стабильно показывать положительный результат», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 28 очков за 18 матчей.

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