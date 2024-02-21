«Вспоминаю и хватаюсь за голову». Михаил Кержаков — о своём режиме в молодости

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, как сохранять отличную физическую форму даже в 37 лет.

«С возрастом я пересмотрел взгляды не некоторые вещи, в том числе на питание и восстановление. Естественно, не всегда был профессионалом. 12-14 лет назад я смотрел на режим совсем иначе. Сейчас вспоминаю и хватаюсь за голову.

При этом лучшая форма была именно во время локдауна. Мы не знали, сколько всё продлится. Но поставил для себя жёсткую установку — строго следить за питанием и много заниматься. Последний приём пищи был в 17:00, один раз за всё время позволил себе бокал вина и тренировался как бешеный.

Щелчка у меня не было. Просто пришло со временем. Первое решение — вообще не курить кальян. У меня родился сын, понял, что продолжать не солидно. Потом случайно увидел фильм про сахар. И почти полностью отказался. Сразу почувствовал лёгкость в организме. Пробовал до этого не есть мясо, но эффекта ноль.

Трудно ли? Вообще нет. Алкоголь практически не употребляю. Сложнее всего с кофе», — сказал Кержаков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.