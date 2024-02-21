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Юрген Клопп не возглавит «Баварию» после ухода Томаса Тухеля

Юрген Клопп не возглавит «Баварию» после ухода Томаса Тухеля
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, покидающий мерсисайдский клуб по завершении нынешнего сезона, не сменит Томаса Тухеля в «Баварии», сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter). Напомним, ранее стало известно, что Тухель уйдёт из мюнхенского клуб по окончании сезона-2023/2024.

По информации источника, Клопп твёрдо намерен взять годичный перерыв и не собирается отказываться от своих планов. В конце января Юрген объявил, что покинет «Ливерпуль», объяснив своё решение тем, что у него «кончается энергия» для работы.

Об уходе Тухеля в конце сезона-2023/2024 стало известно сегодня, 21 февраля. Немецкий специалист возглавил «Баварию» в марте 2023 года и помог мюнхенцам завоевать чемпионский титул по итогам прошлой кампании.

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