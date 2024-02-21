Агент Клоппа: Юрген не будет тренировать в течение года после ухода из «Ливерпуля»

Марк Косицке, агент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, заявил, что немецкий специалист не будет заниматься тренерской деятельностью в течение года после ухода из мерсисайдского клуба.

«Юрген Клопп не будет тренировать ни один клуб или национальную команду в течение года после завершения нынешнего сезона. Это остаётся неизменным», — приводит слова Косицке журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее появилась информация, что Клопп не станет сменщиком Томаса Тухеля в «Баварии». Об уходе Тухеля в конце сезона-2023/2024 стало известно сегодня, 21 февраля. Немецкий специалист возглавил «Баварию» в марте 2023 года и помог мюнхенцам завоевать чемпионский титул по итогам прошлой кампании.