Стал известен состав «Спартака» на контрольный матч с «Астаной»
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В контрольном матче встретятся московский «Спартак» и казахстанская «Астана». Команды будут играть на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ). Начало матча — в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Товарищеские матчи (клубы) - 2024
21 февраля 2024, среда. 16:00 МСК
Спартак
Москва, Россия
Не начался
Астана
Астана, Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
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П2
Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Зобнин, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Пруцев, Мартинс, Медина, Мозес, Промес, Угальде.
Запасные: Свинов, Тихомиров, Джикия, Маслов, Классен, Чернов, Зорин, Игнатов, Денисов, Умяров, Рябчук, Зиньковский, Соболев.
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Гильермо Абаскаля набрала 30 очков за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков.
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