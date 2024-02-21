Стал известен состав «Спартака» на контрольный матч с «Астаной»

В контрольном матче встретятся московский «Спартак» и казахстанская «Астана». Команды будут играть на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ). Начало матча — в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Зобнин, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Пруцев, Мартинс, Медина, Мозес, Промес, Угальде.

Запасные: Свинов, Тихомиров, Джикия, Маслов, Классен, Чернов, Зорин, Игнатов, Денисов, Умяров, Рябчук, Зиньковский, Соболев.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Гильермо Абаскаля набрала 30 очков за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков.