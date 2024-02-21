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Вратарь «Зенита» Кержаков: надеюсь, не стану критикующим всё подряд ветераном

Вратарь «Зенита» Кержаков: надеюсь, не стану критикующим всё подряд ветераном
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Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков заявил, что не хотел бы быть ветераном, который критикует всех подряд.

«Стану ли я критикующим всё подряд ветераном? Надеюсь, нет. Хотя не говорю, что супердобродушный. Но я спокойно отношусь к поколенческим моментам. Я не набрасываюсь на молодёжь, хотя порой пихаю. Но понимаю: они не хуже, не лучше — просто другие», — сказал Кержаков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В текущем сезоне Михаил Кержаков сыграл за «Зенит» в 15 матчах во всех турнирах, в том числе в 13 в рамках Российской Премьер-Лиги. Вратарь сине-бело-голубых пропустил в этих играх 12 голов, восемь матчей завершив «всухую». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 37-летнего Кержакова в € 500 тысяч.

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